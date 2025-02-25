Илон Маск назвал Канаду «ненастоящей страной»

Американский предприниматель и глава департамента по повышению эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в ответ на петицию с требованием лишить его гражданства Канады назвал эту страну ненастоящей.
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