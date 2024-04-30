Сотни автобусов, закупленных с подачи Куйвашева, выйдут на свердловские маршруты

С 1 мая в Свердловской области на междугородние рейсы выйдет почти три сотни новых автобусов. Их закупили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает департамент информационной политики региона.
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