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Царьград

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Зезюлин отверг обвинения Франции в связи с инцидентом дрона в Лейпциге

Зезюлин отверг обвинения Франции в связи с инцидентом дрона в Лейпциге

Временный поверенный России во Франции Александр Зезюлин опроверг обвинения о причастности Москвы к происшествию с беспилотником в аэропорту Лейпциг.

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