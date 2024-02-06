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Россияне в Нидерландах смогут проголосовать на выборах президента РФ

Россияне в Нидерландах смогут проголосовать на выборах президента РФ

Власти Нидерландов положительно отреагировали на планы России организовать участок для голосования на территории диппредставительства, сообщил «Известиям» посол РФ в Гааге и постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

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