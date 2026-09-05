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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Боруссия» при Коваче набрала 107 очков в 50 матчах в Бундеслиге – это лучший результат среди тренеров дортмундского клуба

« Боруссия » обыграла « Хоффенхайм » (3:2) в гостевом матче 2-го тура чемпионата Германии.  С момента назначения Нико Ковача главным тренером (январь 2025 года) дортмундский клуб набрал 107 очков в 50 матчах Бундеслиги .

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