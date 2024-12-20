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Мода и Шоу-бизнес

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  • Tania Еременко
    Эта позорная еврейская  стрижка делает его на двадцать лет старше. И смотреть больше не хочется и слушать. Страшный с...«Не слушаю свои п...
  • Ина Куликова
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    Неужели есть еще такие, кто считает этого безголосого, безталанного гомика певцом и артистом????Певец Киркоров по...

«Я все делаю красиво»: Лика Стар раскрыла правду о разводе с мужем-итальянцем

«Я все делаю красиво»: Лика Стар раскрыла правду о разводе с мужем-итальянцем

Певица Лика Стар призналась, что не будет разводиться с мужем-итальянцем. Несмотря на то, что любовь у супругов прошла, они продолжают хорошо общаться, поэтому звезда 90-х не собирается оставлять экс-избранника.

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