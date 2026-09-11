Ксения Алфёрова раскрыла своё состояние после смерти близкого человека

Ксения Алфёрова откровенно рассказала, как справляется с тяжёлой семейной потерей. Актриса призналась своей аудитории, что смерть любимой бабушки Ксении Архиповны запустили процесс важного понимания и осознания.
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