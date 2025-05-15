Каждый пятый опрошенный россиян рассказал о намерении обменять дачу на квартиру

Каждый пятый россиян хотел бы выставить на продажу дачу с целью покупки квартиры в Москве. При этом каждый третий (33%) оценивает рыночную стоимость своей загородной недвижимости в сумму от 6 млн до 10 млн рублей, следует из исследования компании Level Group, с которым ознакомились «Известия» 16 мая.