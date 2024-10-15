Центробанк РФ утвердил основные направления развития финансовых технологий до 2027 года

Бесшовность в предоставлении услуг и их безопасность для клиентов по-прежнему будут главными принципами внедрения финансовых технологий в ближайшие три года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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