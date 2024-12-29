Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, Зурабишвили сбежала из президентского дворца

В Тбилиси сегодня состоялась инаугурация избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили. Торжественная церемония прошла в грузинском парламенте при усиленных мерах безопасности и в отсутствии иностранных дипломатов, которых не пригласили на церемонию из-за нехватки мест.
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