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Царьград

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Новые правила: банки не откроют счета подросткам без разрешения родителей

Новые правила: банки не откроют счета подросткам без разрешения родителей

Госдума обсудит законопроект о запрете открытия счетов несовершеннолетним без согласия родителей. Закон может вступить в силу с 2025 года.

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