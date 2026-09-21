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Орловские новости

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Президентская академия и Банк Уралсиб заключили соглашение о сотрудничестве

Президентская академия и Банк Уралсиб заключили соглашение о сотрудничестве

Стороны объединят усилия для реализации образовательных и карьерных мероприятий, включая мастер-классы, семинары и стажировки, что позволит студентам лучше понять требования финансового рынка и приобрести необходимые навыки.

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