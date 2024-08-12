Жители ЮВАО изготавливают шины и волокуши для раненых бойцов

Волонтёры общественной организации «Руки добра» изготавливают средства оказания первой помощи и транспортировки раненых, шьют специальное бельё для раненых бойцов, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях.
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