В Петербурге больных COVID-19 начали класть в психиатрическую больницу

Больницы культурной столицы заполнились на 85% В больницах Санкт-Петербурга заполнено 85% коечного фонда, предназначенного для пациентов с COVID-19 и пневмонией, свободно лишь 147 мест, сообщили РБК Петербург в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
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