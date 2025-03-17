В Петербурге больных COVID-19 начали класть в психиатрическую больницу

Больницы культурной столицы заполнились на 85% В больницах Санкт-Петербурга заполнено 85% коечного фонда, предназначенного для пациентов с COVID-19 и пневмонией, свободно лишь 147 мест, сообщили РБК Петербург в пресс-службе комитета по здравоохранению города.