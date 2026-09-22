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Саудовская Аравия представила первые электромобили

Саудовская Аравия представила первые электромобили

Саудовская Аравия представила первые электромобили / © Ceer Его Королевское Высочество принц Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии, а также председатель совета директоров PIF, представил EXOBOT — флагманские электрические внедорожник и седан компании Ceer.

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