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Ученые Подмосковья нашли электролит для аккумуляторов нового поколения

Ученые Подмосковья нашли электролит для аккумуляторов нового поколения

Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) и Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) разработали новый класс органических жидкостей для электролитов.

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