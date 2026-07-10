Ученые Подмосковья нашли электролит для аккумуляторов нового поколения

Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) и Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) разработали новый класс органических жидкостей для электролитов.
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