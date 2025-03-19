Эксперт назвал причину долгого засекречивания документов по делу Кеннеди

Причиной долгого засекречивания документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди являлась необходимость защитить конфиденциальные источники информации и методы работы ЦРУ.
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