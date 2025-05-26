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Наёмник-афроамериканец пытался расстрелять русских штурмовиков в ДНР. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Наёмник-афроамериканец пытался расстрелять русских штурмовиков в ДНР. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

В селе Отрадное Донецкой Народной республике упоротый афроамериканец стрелял по русским штурмовикам, предпочитая плену бесславную гибель за Зеленского.

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