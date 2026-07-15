Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил удар Вооруженных сил Украины, в ходе которого погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александр Яковлев.
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