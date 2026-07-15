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Газета.ру

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Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции

Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил удар Вооруженных сил Украины, в ходе которого погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александр Яковлев.

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