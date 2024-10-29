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«В Париже стоя аплодировали нашим паралимпийцам»

«В Париже стоя аплодировали нашим паралимпийцам»

Одной из немногих российских спортивных организаций, сумевших после февраля 2022 года добиться участия своих спортсменов в крупных международных соревнованиях, является Паралимпийский комитет России (ПКР).

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