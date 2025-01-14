Цены на автомобили массово растут, россиян обманывают с помощью виртуальных карт. Обзор Банки.ру

Количество нападений ботов на банковские приложения выросло на четверть, рассказывают «Ведомости». Ботоводы (программы, которые маскируют вредоносный трафик под действия реальных людей) чаще нацелены на получение информации и/или доступа к данным, реже – на выведение сервисов из рабочего состояния при помощи DDoS-атак.