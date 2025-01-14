Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чак
    Судьи - уроды.Россиянин отсудил...
  • Вадим Кузнецов
    "И в полночь ваши денежки вложите в этот банк..." (с) лиса АлисаБанки резко снизи...

Цены на автомобили массово растут, россиян обманывают с помощью виртуальных карт. Обзор Банки.ру

Количество нападений ботов на банковские приложения выросло на четверть, рассказывают «Ведомости». Ботоводы (программы, которые маскируют вредоносный трафик под действия реальных людей) чаще нацелены на получение информации и/или доступа к данным, реже – на выведение сервисов из рабочего состояния при помощи DDoS-атак.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх