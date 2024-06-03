Центризбирком применил санкции к некоторым политическим партиям

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла к сведению данные отчетов о финансировании избирательной кампании по новым и частичным местным выборам от 19 мая 2024 года по ситуации 17 и 22 мая 2024 года, представленные избирательными конкурентами.