ДТП с мотоциклом на улице Горького Владимира

В аварии на улице Горького 42-летний водитель Nissan Qashqai при выезде с второстепенной дороги столкнулся с мотоциклом Yamaha, которым управлял 23-летний мужчина.
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