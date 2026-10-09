VK оспорил санкции Евросоюза в Суде ЕС

Холдинг VK оспорил санкции Евросоюза, введенные против компании летом. Соответствующее дело появилось в базе судебной практики Суда ЕС 7 октября.
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