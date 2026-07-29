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Extra Space Storage Inc. публикует отчет за II квартал 2026 года: рост доходов и расширение сети

Extra Space Storage Inc. публикует отчет за II квартал 2026 года: рост доходов и расширение сети

Американский инвестиционный фонд недвижимости (REIT) Extra Space Storage Inc. (NYSE: EXR), входящий в индекс S&P 500 и являющийся одним из крупнейших владельцев и операторов складских комплексов самообслуживания в США, обнародовал финансовые и операционные результаты деятельности за второй квартал и первое полугодие 2026 года.

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