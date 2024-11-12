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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер «Милана» Джампаоло возглавил «Лечче» до конца сезона. Контракт продлят, если клуб избежит вылета из Серии А

Контракт с 57-летним итальянцем подписан до 30 июня 2025 года с автоматическим продлением в случае сохранения прописки в Серии А.

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