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Царьград

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Русским добровольцам упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий

Русским добровольцам упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий

После решение кабмина добровольцам станет проще получить удостоверения ветеранаСегодня, 25 января, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое затрагивает абсолютно всех граждан, отправившихся на фронт в качестве добровольца.

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