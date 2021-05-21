Berg PRESS

326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Сухоруков
    Пусть ЕС или Германия платит бандеровцам за транзит газа. Почему Россия должна платить, пора так ставить вопрос. И пр...Javan (Иран): тра...
  • Россиянин
    Отматывает как может срок, который ему придется отсидеть. А наглосаксам это очень не нравится.Протасевич на пре...
  • Россиянин
    А если его отпустят под домашний арест, то вообще будет гвоздь в крышку гроба западной антибелорусской истерии. Если ...Протасевич на пре...

Закон о «причастных к экстремизму» распространят даже на муниципальные выборы

Закон о «причастных к экстремизму» распространят даже на муниципальные выборы

Если кто-то наивно надеялся, что ко второму чтению в текст законопроекта о запрете участвовать в думских выборах «причастных к экстремистским организациям» будут внесены какие-то существенно меняющие его репрессивную суть изменения - напрасно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх