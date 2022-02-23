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У Барбашева 1+1 против «Филадельфии». Он прервал серию из 10 игр без очков

Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1). Форвард «Сент-Луиса» прервал безрезультативную серию из 10 игр.

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