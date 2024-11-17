Атака беспилотника не нарушила работу Ижевска — мэр

лл

лина любимцева

Действительно... ЧЕГО УЖ ТАМ, с чего НЕРВНИЧАТЬ?!... НО.... Закономерный вопрос: этот беспилотник что, с территории Украины прилетел, или с территории России?!! Будет дана реальная оценка произошедшему, а не замылена, как всегда?!!