Происшествие с беспилотником не изменил работу систем городского хозяйства Ижевска, заявил мэр города Дмитрий Чистяков, 17 ноября передает пресс-служба ижевской администрации.
Атака беспилотника не нарушила работу Ижевска — мэр
Комментарии
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лл
лина любимцева
Действительно... ЧЕГО УЖ ТАМ, с чего НЕРВНИЧАТЬ?!... НО.... Закономерный вопрос: этот беспилотник что, с территории Украины прилетел, или с территории России?!! Будет дана реальная оценка произошедшему, а не замылена, как всегда?!!
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