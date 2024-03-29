Америку призвали соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) ожидает от всех участников Договора соблюдения моратория на такие испытания, заявил в интервью РИА Новости исполнительный секретарь Организации Роберт Флойд, в ответ на просьбу прокомментировать постоянно поддерживаемую США готовность к проведению ядерного испытания.