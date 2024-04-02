Кадровые зачистки на Украине связали с желанием Зеленского укрепить власть

Украинский экс-нардеп, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров связал кадровые зачистки в республике с желанием главы государства Владимира Зеленского укрепить власть до истечения срока полномочий.
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