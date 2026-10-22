© Global Look PressРоссийский полузащитник Арсен Захарян забил за испанский «Реал Сосьедад» в матче третьего тура общего группового этапа Лиги Европы против норвежского «Лиллестрема».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТАСС: украинский ...
- АП Машаров: размер п...
- В медучреждениях ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым