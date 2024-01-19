Политические силы Севастополя объединились. Но не все

В Севастополе на базе Штаба общественного наблюдения и Общественной палаты города состоялся круглый стол на тему «Роль гражданского общества по обеспечению прозрачности и законности выборов президента РФ».
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