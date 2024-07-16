Судебный процесс над экс-сенатором Сабадашем перенесли из Петербурга в Москву

Верховный суд Российской Федерации изменил территориальную подсудность очередного уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации Александра Сабадаша и двух топ-менеджеров "Таврического банка".
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