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Судебный процесс над экс-сенатором Сабадашем перенесли из Петербурга в Москву

Судебный процесс над экс-сенатором Сабадашем перенесли из Петербурга в Москву

Верховный суд Российской Федерации изменил территориальную подсудность очередного уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации Александра Сабадаша и двух топ-менеджеров "Таврического банка".

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