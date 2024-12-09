«Стыдно». На Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова Карлсону

Пользователи платформы YouTube из США восхитились главой МИД России Сергеем Лавровым, давшим интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, и выразили недовольство действиями собственного правительства в комментариях под видео на канале журналиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии