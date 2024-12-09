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«Стыдно». На Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова Карлсону

«Стыдно». На Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова Карлсону

Пользователи платформы YouTube из США восхитились главой МИД России Сергеем Лавровым, давшим интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, и выразили недовольство действиями собственного правительства в комментариях под видео на канале журналиста.

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