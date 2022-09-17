В связи с событиями в Украине в 2022 г., спецслужбы России рассекретили часть проведённой спец операции в МО РФ, для понимания гражданами России всей происходящей картины в целом.
Популярные статьи
- Освобожденным территориям нужен "СМЕРШ"
- Спецслужбы России рассекретили часть проведённой спец операции в МО РФ
- "Отмените все гулянки, типа дней города и других мероприятий такого рода за счет бюджета или "пожертвований", потратьте эти деньги на усиление армии, а также на поддержку мирных жителей, которые поверили вам - чиновникам"
Свежие комментарии