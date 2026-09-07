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Шавкат Рахмонов: «Федор Емельяненко – мой любимый боец. Он, Крокоп и Джонс – легенды»

Шавкат Рахмонов назвал экс-чемпиона Pride Федора Емельяннко в числе своих любимых бойцов. «Самый любимый боец? Мне нравится Федор Емельяненко .

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