Украинский журналист: «Не осталось героев, мотивирующих на подвиг. Поэтому нам лепят бандер и мельников»

Современная Украина не в состоянии рождать героев, мотивирующих на движение вперед. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский журналист-иноагент Александр Шелест, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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