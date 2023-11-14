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Подарок на день рождения: шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в шестой раз

Подарок на день рождения: шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в шестой раз

Популярный британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи стал отцом в шестой раз. Супруга Кейтана или Тана, как ее называют близкие, Хатчесон сделала ему волшебный подарок ко дню рождения — 8 ноября знаменитый кулинар отметил 57-летие.

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