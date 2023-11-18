Камавинга порвал связку колена в сборной Франции и больше не сыграет в этом году

Французский полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга надолго выбыл из строя. Сайт «Реала» сообщил, что у 21-летнего футболиста, травмировавшего ногу на тренировке сборной Франции, выявлен разрыв внешней боковой связки правого колена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии