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Воронежские новости

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Воронежскую область ждут сильные ливни 15-16 сентября

Воронежскую область ждут сильные ливни 15-16 сентября

Ливни ожидаются в Воронежской области с 19:00 до 21:00 15 сентября и в первой половине ночи 16 сентября.

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