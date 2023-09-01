РИА Новости: под Артемовском взяли в плен восемь украинских солдат

По информации российского разведчика, выполняющего задачи на данном участке, бойцы 200-й бригады Южного военного округа взяли в плен восемь солдат 30-й бригады Вооруженных Сил Украины после неудачной контратаки под Артемовском, сообщает РИА Новости.