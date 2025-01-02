Названо число высокоточных ударов по Украине в 2024 году

ВС России нанесли по Украине более 1,5 тысячи высокоточных ударов в 2024 году Российские войска в 2024 году нанесли более 1,5 тысячи высокоточных ударов оружием и беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине, подсчитали в ТАСС.