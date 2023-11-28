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Стало известно, что бывшая «Мисс Москва» заплатила миллион рублей за победу на «Мисс мира»

Стало известно, что бывшая «Мисс Москва» заплатила миллион рублей за победу на «Мисс мира»

Алеся Семеренко, известная широкой публике благодаря участию в скандальном реалити-шоу «Дом-2», оказалась в центре нового скандала.

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