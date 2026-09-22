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Рөстәм Миңнеханов 28 сентябрьдә Дәүләт Советына еллык Юллама белән чыгыш ясый

Рөстәм Миңнеханов 28 сентябрьдә Дәүләт Советына еллык Юллама белән чыгыш ясый

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов 28 сентябрьдә республика парламентының 23 нче утырышында җиденче чакырылыш ТР Дәүләт Советына Юллама белән чыгыш ясаячак.

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