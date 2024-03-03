BMW превратила i5 в арт-кар с электронными чернилами в честь седана 5-Series E34

В 1991 году был представлен 12-й в истории арт-каров BMW автомобиль, превращённый художниками в объект искусства на колёсах — седан BMW 525i был расписан южноафриканской художницей Эстер Махлангу, ставшей первой женщиной и первым африканским художником с собственным арт-каром немецкой марки.