Сырский не контролирует ситуацию в Донбассе − ВСУ грозит обвал фронта

Главком ВСУ Александр Сырский утратил контроль над подразделениями на покровском и кураховском направлениях, командиры сами принимают решения об отходе с позиций, сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ.
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