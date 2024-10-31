Нижегородская область открыта для талантливых иностранных специалистов

Сегодня Нижегородская область открыта для талантливых людей со всего мира. В регион приезжает все больше иностранных граждан, особенно высококвалифицированных специалистов – инженеров, IT-специалистов, врачей, фермеров и инвесторов социальных проектов.
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