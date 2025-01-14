Важная помощь от читателей «Русской Весны» «Отважным», наступающим на Торецк и Покровск (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за бронежилеты, отопители, дизельные генераторы компанию «Ротор-М», за тепловизор сантехников НАМИ и лично Хуторянского, за рабицу Андрея из Магнитогорска «Ротор-М», за масксети — Швейрембат Липецка.
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