Важная помощь от читателей «Русской Весны» «Отважным», наступающим на Торецк и Покровск (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за бронежилеты, отопители, дизельные генераторы компанию «Ротор-М», за тепловизор сантехников НАМИ и лично Хуторянского, за рабицу Андрея из Магнитогорска «Ротор-М», за масксети — Швейрембат Липецка.